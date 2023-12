(Di venerdì 15 dicembre 2023) In attesa di conoscere il verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS - Court of Arbitration for Sport) previsto per febbraio 2024, Simona, squalificata per quattro anni per doping in ...

Halep: 'Chiudere la mia carriera per qualcosa che non ho fatto sarebbe catastrofico'

Euronews Exclusive: Simona, a two - time Grand Slam winner, describes the 'worst year of her life' and her fight to clear her name of doping charges in order to return to playing top - level ...

Halep: "Chiudere la mia carriera per qualcosa che non ho fatto sarebbe catastrofico" SuperTennis

Halep non molla: a febbraio nuova udienza al TAS sport.tiscali.it

Halep: "Chiudere la mia carriera per qualcosa che non ho fatto sarebbe catastrofico"

In attesa di conoscere il verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS-Court of Arbitration for Sport) previsto per febbraio 2024, Simona ...

Doping: caso Halep, nuova udienza al Tas il 7 febbraio

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - Nuovo capitolo del caso doping dell'ex regina del tennis mondiale Simona Halep. Dopo aver ricevuto una squalifica di quattro anni per doping per due distinte violazioni, ...