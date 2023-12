Ha fatto credere ai consumatori di fare donazioni | Ferragni multata

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'Antitrust ha sanzionato le societa' Fenice e Tbs Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi a Chiara, rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro, e Balocco per 420 mila euro. L'Autorita' contesta alle tre societa' di aver attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il "Pandoro Pink Christmas", "griffato" Chiara, "Haaidi"

