Guyana e Venezuela concordano di non intensificare le tensioni

Venezuela e Guyana, raggiunto accordo sull'Esequibo

I due Paesi hanno concordato di 'non utilizzare minacce o la forza' per raggiungere un'intesa sulla loro regione frontaliera dell'Esequibo per cui si disputano la sovranità. I presidenti Nicolás ...

Venezuela e Guyana si sono impegnati a non farsi la guerra per la Guayana Esequiba Il Post

Venezuela e Guyana continueranno a dialogare sull'Esequibo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Venezuela y Guyana acuerdan “no utilizarán la fuerza”

El primer acuerdo entre los presidentes de Guyana y Venezuela es que “no utilizarán la fuerza”, en ninguna circunstancia.

Venezuela y Guyana establecen no usar la fuerza en disputa de territorio

En una declaración conjunta, los gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron ayer no usar la fuerza en la controversia por el territorio del Esequibo ...