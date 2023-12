Guerra di Gaza, la Federcalcio palestinese: 'Israele ha ucciso 85 sportivi, 18 sono bambini'

La federcalcio della Palestina (Pfa) ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato nel qual afferma di aver documentato dall'inizio dellal'uccisione di 85 atleti palestinesi da parte dell'esercito israeliano, tra cui 55 giocatori di calcio e 30 di altri sport. Secondo la Pfa l'esercito di Israele "ha preso di mira ...

