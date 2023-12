Guerra al patriarcato già combattuta e vinta Dal capitalismo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In Italia la minaccia delha messo in ombra persino quella del fascismo. Non si parla d’altro da quando la povera Giulia Cecchettin è stata uccisa. È stata addirittura annunciata la creazione di una fondazione per combatterlo. Chi intendesse unirsi alla lotta, sappia allora che arriva tardi perché laalper fortuna è già stata dichiarata etanto, tanto tempo fa. Sono state la rivoluzione industriale e la nascita dela decretarne il declino e poi la fine. Il veroIl termineinfatti indica un sistema sociale tipico delle società arcaiche, preindustriali. Sua caratteristica è che il governo delle famiglie è diritto e dovere degli uomini sposati, i capifamiglia, e il governo delle comunità ...