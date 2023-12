Gruppo Piaggio | Cda conferma impegno piano di decarbonizzazione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Ilha presentato il propriodi, con il quale si impegna a mettere in atto azioni concrete per concorrere al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea. Da sempre sensibile alle tematiche ambientali, il, negli anni ha implementato continue iniziative volte a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni nei propri impianti e dei veicoli prodotti. Dal 1998 al 2022, nello stabilimento di Pontedera, sono state ridotte le emissioni Scope 1 del 56,2%, grazie agli investimenti in efficientamento energetico, mentre i miglioramenti apportati ai nuovi motori sulla bestseller Vespa 125cc hanno consentito una riduzione delle emissioni Scope 3 di CO2 del 29,4%, dal 2008 al ...