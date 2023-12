Gravina | «Fagioli sta recuperando psicologicamente | da gennaio…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le parole di Gabriele, presidente della FIGC, sul caso scommesse che ha coinvolto Nicolò. I dettagli Gabrieleha parlato all’Avvenire del caso scommesse in Serie A ed in particolare alla situazione legata a Nicolò. PAROLE – «Stiamo parlando di una piaga sociale che riguarda circa 2 milioni di italiani ludopatici. Sono ragazzi fragili che hanno ceduto alle loro debolezze.al momento sta seguendo la fase di recupero psicologico, poi da gennaio sarà a disposizione della FIGC per proseguire il suo percorso che prevede incontri nelle scuole calcio e in quei luoghi in cui la sua testimonianza potrà essere molto utile a tanti coetanei».