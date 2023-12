Gravina | «Euro 2032 darà la possibilità a privati di costruire stadi con meno vincoli burocratici»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gabriele, presidente della Figc, ha concesso una lunga intervista al quotidiano Avvenire.ha parlato anche degliin otticapeo. «Le ragioni dell’accordo persono essenzialmente tre: la Turchia ha rapporti di dialogo all’interno della Nato e buoni rapporti bilaterali con l’Italia, non esistono problemi diplomatici e casi tipo Zaki e Regeni, e poi l’accordo si basa su una gestione autonoma e parallela. E quest’ultimo punto vi prego di tenerlo a mente: organizzeremo al meglio la nostra metà dipeo e i turchi la loro, con un vantaggio finale considerevole per il nostro Paese che fra otto anni sarà un Paese diverso e migliore. E lo stesso sono convinto sarà anche per la Turchia». SugliDe ...