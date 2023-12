Grande Fratello | Paolo compie gli anni | il gesto speciale di Letizia | Angelica e Mirko

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 15 dicembre 2023)gli: il gieffino riceve una sorpresa in Casa dae fuori da parte diglie i coinquilini hanno organizzato una festa a tema Roma antica per il giovane macellaio. Il concorrente è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani e a diventare un punto di riferimento per diversi gieffini ed ex gieffini. Leggi anche –> Valanga di critiche per Belen che posa in intimo. La sua replica è epica Il dolcedie di due ex gieffini perriceve un regalo daper il suo ...