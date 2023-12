Grande Fratello | la decisione Mediaset è appena arrivata | cosa succede al reality

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tutto può cambiare era lo slogan de L’isola dei famosi di Ilary Blasi, ma si è dimostrato degno anche del2023, visto che niente rimane come si era deciso e non si sta parlando delle tantissime dinamiche che nascono ed evolvono tra i diversi concorrenti. Alfonso Signorini lo annuncerà in puntata. Gli affezionati telespettatori delle avventure dello spiato, quanto storico, appartamento di Cinecittà, non possono stare mai tranquilli e si troveranno ancora una volta costretti, sarà la ennesima, ad organizzare diversamente i loro progetti settimanali. Il2023 cambia, nuovamente, programmazione., perché saltano puntate e quando In barba alla routine e alla costanza, Alfonso Signorini sguiscia abilmente di puntata in puntata per ...