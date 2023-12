Grande Fratello | emozioni e sorprese al Freeze Kiss

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’atmosfera natalizia fa capolino nella Casa del, portando con sé un tocco di affetto sotto il vischio. L’ultima prova proposta, chiamata, coinvolge gli inquilini in una sfida gustosa e romantica, ma i risultati sono tutt’altro che prevedibili., via al musical di Mary Poppins: le coppie sotto il vischio Monia e Giuseppe, entusiasti portavoce del comunicato, annunciano il Mikadoal: una prova che richiede non solo destrezza con le bacchette di cioccolato ma anche la condivisione di un dolcissimo bacio. La varietà delle coppie create dalla sorte rende il gioco ancor più intrigante, dando vita a momenti di ...