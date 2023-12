Grande Fratello | due concorrenti contro Vittorio Menozzi | “Fa il furbo | fa la vittima”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 dicembre 2023)è sicuramente uno deidi questa edizione diche più di tutti divide il parere degli inquilini in Casa. Una fetta di loro, tipo Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, sin dai primissimi giorni si sono schierate dalla sua parte. La restante parte invece non si è mai del tutto esposta. In queste ore però sul web sta circolando un video in cui due esponenti della Casa si sono scagliati, definendolo poco utile ai fini della sistemazione e pulizia della casa. Ma non solo, c’è anche chi lo ha definito moltoai fini propri del gioco. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Ieri infatti, i due inquilini, trovandosi insieme sul divano si sono scambiati alcuni pareri su ...