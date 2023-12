Grande Fratello 2023 | dure critiche nei confronti di Vittorio Menozzi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Alcuni atteggiamenti avuti danella casa delsono stati motivo di polemica da parte di due inquilini. Infatti, il modello viene rimproverato per il fatto che a volte anche lui si lascerebbe andare a pianti per addolcirsi e commuovere il pubblico, oltre al fatto che fa poco dentro la casa. Ma queste parole non sono passate inosservate agli occhi del pubblico, che si sono fortemente schierati dalla parte diaccusato di fare sceneggiate Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi si trovavano seduti sul divano del salone della casa delquando hanno ...