REGIONALI, D'ALFONSO ATTACCA GATTI: 'NON DOVEVA RITIRARSI DALLA POLITICA'

...l'Accordo '', dal nome dell'allora ministro del Pd, per 218 milioni di euro reperiti nell'ambito del Patto per il Sud 2014 - 2020 (tra gli interventi oggetto di attenzione del), per ...

Governo: Provenzano, ‘attacchi Meloni a Draghi problema in maggioranza’ La Sicilia

Guerra, Provenzano (Pd): A Gaza serve missione di pace, grave astensione del governo WelfareNetwork

Europee: Provenzano, 'Schmidt candidato Pse Lo decideremo a congresso Roma'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Schmidt Lo decideremo nel congresso elettorale che terremo qui a Roma il primo e il due di marzo. Schmidt sarà qui domani a portare avanti battaglie comuni: sul salario m ...

Governo: Provenzano, 'attacchi Meloni a Draghi problema in maggioranza'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il Pd è l’ultima forza politica a dover dire quanto ha sostenuto Draghi. Dopo gli attacchi di Giorgia Meloni si apre una questione dentro il governo". Così Peppe ...