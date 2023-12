Google Pixel 7a | ad un prezzo speciale su Amazon con Chromecast TV

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Quest’oggi, venerdì 15 dicembre, vi indichiamo un’interessante offerta disponibile surelativa al fantastico smartphone7a che porterete a casa con un super sconto del 21% aldi soli 429,80 euro (invece di 548,99 euro di listino); inoltre, nell’offerta è incluso anche in omaggio la praticaTV (HD) color Bianco ghiaccio. Il device, che potrete scegliere nella colorazione Bianco ghiaccio, Celeste o Grigio antracite, è venduto e spedito dall’e-commerce, per i clienti Prime la consegna non prevede costi aggiuntivi e arriverà prima di Natale; anche l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Infine, avrete la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, tale opzione è valida fino al 29 dicembre 2023. Il...