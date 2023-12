Golf | Sebastian Soderberg rimonta e comanda al Mauritius Open | tre azzurri passano il taglio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non si è ancora ufficialmente concluso il secondo giro dell’AfrAsia Bank, ma è un unicoista, il sudafricano Toto Thimba Junior, che si trova in bilico per il, a dover completare le operazioni. Al comando c’è lo svedese, autore oggi di un -7 e dunque capace dire 36 posizioni: il suo score totale è di -10. Alle spalle del già vincitore dell’European Masters 2019 (qualcuno ricorderà il playoff a cinque con, tra gli altri, Rory McIlroy e Lorenzo Gagli) ci sono il tedesco Marcel Schneider e il sudafricano Jacques de Villiers, distanti un colpo. Dopo il -10 di ieri cala il francese Antoine Rozner: per lui oggi +2 e quarto posto a -8 insieme agli inglesi Daniel Brown e Paul Waring (che era secondo dopo le prime 18 ...

Sweden’s Sebastian Soderberg mastered difficult conditions at the Mauritius Open on Friday to take the lead after the second round with a one-shot advantage over the chasing pack at the La ...