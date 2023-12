Gli Usa non alzano i tassi | l’Europa brinda

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ieri è iniziato il Consiglio d’ Europa che continuerà anche oggi. Gli argomenti che saranno affrontati, formalmente e informalmente, sono diversi e di particolare importanza. Si può provare a dividerli in due serie e da ciascuna di esse estrarre un campione dei temi che abbisognano di essere risolti con maggiore impellenza. Sono gli stessi, quelli scelti, che maggiormente stimolano la voglia di saperne di più di chiunque abbia interesse a comprendere come stanno andando le vicende della UE e del Bel Paese. In tal modo gli interessati possono partecipare, almeno con la mente, a ciò che accade a Roma, a Bruxelles e a Washington. La scelta di quelle tre capitali non è limitante, perché, probabilmente, sono esse le città che accentrano Ie decisioni sulle attuali problematiche salienti, oltre alle guerre che si stanno combattendo al momento. Quelle stesse città attualmente possono toccare ...