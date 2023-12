Gli studenti dell’Istituto “Mazzi” di Bergamo incontrano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’evento, organizzato unitamente a Confindustria, nell’ambito del progetto “Piccola Media Impresa day”, si è svolto all’interno del Comando Provincialedie ha visto come protagonisti glicomprensivo “”. I ragazzi venerdì mattina hanno avuto modo di vedere quali sono le peculiarità del servizio prestato dall’Arma deisul territorio, entrando in contatto con ideldi. La visita è iniziata in aula con il Comandante del, Tenente Guglielmo Alverone, che ha tenuto un incontro sulla legalità e in particolare sul ...