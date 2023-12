Gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero anche d’inverno

Leggi su amica

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Perché rinunciare aglidad’inverno? Non sono solo compagni fedeli delle giornate in cui non si ha voglia di mostrarsi senza make-up, maun accessorio indispensabile per completare il look con quel tocco fashion che fa la differenza, oltre che un’idea regalo perfetta per Natale 2023. Sulle passerelle li abbiamo visti da Dolce&Gabbana, dal piglio misterioso e sexy, e da Fendi in versione Matrix, molto cool. Facile trovare un modello adatto a ogni tipo di donna, basta individuare l’amica alla moda, la sorella dai gusti classici o perché noper un pensiero per se stesse. Ma quali sono i modelli di tendenza dell’autunno inverno 2023-2024? Sexy Dolce&Gabbana Fall Winter 2023-2024 Sexy e grintosi, dalla forma decisa, squadrata e total black. Glida ...