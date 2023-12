Gli influencer alla fine sono solo macchine da soldi | non modelli da seguire

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Che quello deglis sia un mondo spietato, ricco di denari e povero di buoni sentimenti, lo dimostra una volta per tutte la maximulta cui è stata condannata Chiara Ferragni. Che si è fatta bella stavolta non con il make up ma con la finta beneficenza. Un milione di euro di sanzione – annuncia l’Antitrust – per aver fatto credere che acquistando il pandoro griffato Ferragni, i clienti avrebbero contribuito a una donazione benefica all’ospedale Regina Margherita di Torino. In pratica, gli ignari acquirenti avrebbero accettato di pagare il pandoro Balocco al prezzo speciale di 9 euro anziché 3, pensando in buona fede di fare del bene al prossimo. In realtà facevano del benealle società riconducibiliFerragni, visto che all’ospedale in questione idell’incasso nonmai ...