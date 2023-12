Gli emoji discriminano gli animali? Ecco cosa spiega la scienza

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Conosciuti da chiunque pratichi piattaforme digitali, glitraducono emozioni e sentimenti. Molte le ‘faccette’ dedicate agli, ma quest’ultime non sembrano essere abbastanza. O quantomeno, poco rappresentative della vastità delle specie presenti in natura. Lo sforzo per la conservazione di tutte le specie, a partire da quelle a rischio, è una lotta che accumuna interi comparti del mondo della. Ed a proposito di questo, una recente analisi pubblicata su iScience e realizzata da un team di biologici ambientalisti dell’Università di Milano avrebbeto quanto il mondo digitale sia fondamentale nel sostentamento di questa causa. L’accento in questo caso è stato posto sugli, le tipiche ‘faccette‘ usate nei servizi di messaggistica istantanea o sui social-network, che sembrano ...