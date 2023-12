Giulia Cecchettin | se si fosse aperta Il rimorso della nonna Carla

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il dolore per la morte diè ancora enorme. Nella puntata del 15 dicembre di Pomeriggio5, programma televisivo di Canale 5 che vede Myrta Merlino alla conduzione, è ospite, laragazza uccisa da Filippo Turetta: “L'arrivo dell'auto? Noi in famiglia lasciamo fare agli inquirenti, non ci poniamo tante domande perché il nostro dolore deve essere metabolizzato, abbiamo bisogno di un po' di pace ecco, la seguiamo alla lontana sta cosa". “Approvo le parole di mia nipote Elena al 100%, per noi – continua- è un vuoto incolmabile purtroppo. Purtroppo dobbiamo vivere e continuare a vivere, ci sono altri due nipoti, la famiglia continua, non possiamo fermarci e tornare indietro purtroppo. Dovessimo riavvolgere il gomitolo ...