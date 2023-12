Giucas Casella | chi è la compagna Valeria Perilli | “Per trent’anni nessuno ha saputo di lei”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ladied è una famosa doppiatrice, annunciatrice televisiva ed attrice. Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social e soprattutto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Giucas Casella è tra gli illusionisti e personaggi televisivi più seguiti. L’amore tra Giucas eè grande e qualche tempo fa, durante una lunga intervista all’interno dei programmi della Barbara D’Urso, il noto illusionista ha svelato il segreto della sua relazione che dura da più die perché la coppia si è tenuta lontana dai riflettori. Giucas spiega: “Ho sempre nascosto la presenza disu consiglio di Pippo Baudo, che mi suggerì di non dirlo per scaramanzia. Le storie che finivano ...