Giorgetti ad Atreju | “Ue come assemblea di condominio | in 27 impossibile decidere”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’andamento di un paese in Europa dipende anche ”dal contesto che per noi è prevalente il quadro di contesto delle regole europee, dove quello che io ho capito in questa esperienza” è che ”manca una dimensione politica”. ”La politica è associata alla decisione, se non decidi non fai politica” e l’Ue ”è incapace di prendere qualsiasi decisione in termini tempestivi e strategici” perché ”corre dietro la Cina e gli Stati Uniti”. ”Quando sei in 27 è, chiunque ha esperienze di assemblee diha un’idea difunzioni”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenendo ad. Nelle trattative per il nuovo patto di stabilità ”l’Italia valuterà con tutti i mezzi che ha a disposizione per fare gli interessi nazionali” e ...