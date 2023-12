Gioco | violenza e matrimonio combinato | la vicenda finisce in tribunale

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023)nei confronti di una donna e: una triste ed orribileche è finita inQuelli che ha trascorso sono anni da incubo e che difficilmente potrà mai dimenticare. Adesso la situazione pare che sia decisamente cambiata. In positivo. Una donna (non riveleremo il nome per una questione di privacy) ha vissuto davvero le pene dell’inferno. Fortunatamente adesso ha un lavoro e con il suo stipendio riesce a pagare sia un affitto ed anche crescere le due figlie. Anche se, esattamente tre anni fa, nel Teramano ha dovuto denunciare suo marito. Donna picchiata dal compagno (Pixabay Foto) Notizie.comPoi l’entrata in una casa famiglia dove non sapeva neanche parlare l’italiano. Per anni ha dovuto subire maltrattamenti da parte di suo cugino. L’uomo, ...