Gino Paoli | “Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo” La risposta di Elodie è durissima

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) –fa infuriare. Il cantautore genovese in una lunga intervista al ‘Corriere della sera’ in cui ripercorre la sua lunga vita (89 anni compiuti a settembre), boccia su tutta la linea gli artisti die sulle donne va giù pesante: “Ieri avevamo Mina e la Vanoni – dice -.lecheil”. Nessun nome delle giovani college è stato pronunciato dall’autore del ‘Cielo in una stanza’ ma la frecciata rimbalzata in poco tempo sui social accendendo dibattito e polemiche finché a rispedirla al mittente ci pensa. Intervenendo su X la cantante – anche in questo caso senza rivolgersi a un destinatario preciso – scrive: “Ci sono artisti che hanno scritto ...