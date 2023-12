Gino Paoli | la frecciata a Elodie | “Una volta c’era Mina | ora emerge chi mostra il c**o” | la risposta al veleno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023), negli ultimi tempi, è stata spesso al centro del gossip e non tanto per la sua musica, quanto per gli outfit sexy e provocanti che indossa durante i suoi concerti. La cantante non ha mai risposto troppo esplicitamente a chi la criticava ma ha sempre lasciato ai commenti negativi il tempo che trovavano. Questa mattina, tuttavia,ha voluto esprimere il proprio parere tramite un tweet ale nel mirino. Ecco cos’è successo., la, in occasione dei 60 anni della sua carriera, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e quando gli viene chiesto il motivo per cui scrive che, oggi, lo spettacolo ...