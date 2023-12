Gino Paoli contro Elodie | scontro senza precedenti | “Oggi le cantanti mostrano il cu**” | “Sei una mer**

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Snel mondo della musica italiana. A dare il via ad un violentissimo battibecco a distanza è stata una delle voci storiche della canzone tricolore: quella di. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantautore si è lasciato sfuggire la sua opinione, non proprio edificante, nei confronti delle giovani generazioni di, secondo lui molto meno talentuose e assai più volgari rispetto ai loro predecessori. Masi è sentita chiamata direttamente in causa e su X le ha cantate nel vero senso della parola a. A darle manforte ci si è messa anche la collega Emma Marrone.Leggi anche: Emma Marrone ed: come mai hanno litigato e in che rapporti sono ora le due ...