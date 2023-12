Genoa-Juventus oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ilospita lain occasione dell’anticipo della sedicesima giornata di. La lotta scudetto riparte da Marassi, dove i bianconeri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per mettere pressione all’Inter. Un compito alla portata ma non facile per la squadra di Allegri, chiamata a scardinare un fortino difensivo solido e composto proprio da due ex come Dragusin e De Winter. Ilva invece a caccia di importanti punti salvezza ma dovrà rinunciare al suo centravanti Mateo Retegui, che “al 90% non ci sarà”: parola di mister Gilardino. Calcio d’inizio alle 20:45 di, venerdì 15 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. SportFace.