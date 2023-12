Genoa-Juventus | nuovo allarme Retegui | occhio ai tempi di recupero

Leggi su serieanews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tutto pronto per la sfida tra, match valido per la 16^ giornata di Serie A. Brutte notizie per Gilardino, il quale dovrà fare nuovamente a meno di, fermo ai box per un problema muscolareper Gilardino e per il. Il tecnico rossoblù, infatti, dovrà fare a meno diin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.