Genoa - Juventus: la probabile formazione di Allegri

Nell'anticipo della 16esima giornata di Serie A, lasfida questa sera alle 20.45 ilal Marassi: ecco la probabile formazione di ...

I convocati della 16° giornata di Serie A 2023/2024

In Lazio-Inter out Isaksen, de Vrij e Dumfries mentre in forse Romagnoli, Cuadrado e Pavard. Roma a Bologna senza Dybala, Lukaku, Abraham, Zalewski, Aouar e Smalling ...

Genoa, altro stop che rimette "in gabbia" Retegui

Gilardino lo aspetta e anche Spalletti perché con questi continui stop Retegui ha perso (al momento) il giro della Nazionale. La medicina sia per il suo fisico che per il Genoa (e l'Italia) sono i gol ...