Genoa-Juventus 1-1 | il tabellino

Genoa - Juve, mani di Bani in area: per Massa e il Var tutto regolare

Ma non è chiaro se prima del 'colpo' di mano ci sia o meno un rimbalzo sulla coscia dello stesso difensore del. Anche se da quest'anno un tocco involontario precedente non assolve ...

Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: Rabiot va in tribuna Fantacalcio ®

Genoa-Juventus, la formazione: Allegri rinuncia a un pilastro! Tuttosport

Chiesa non basta, la Juventus pareggia in casa del Genoa

a passare in vantaggio è la Juventus di Massimiliano Allegri, ancora una volta alla ricerca del sorpasso in classifica. I bianconeri vanno in vantaggio con Federico Chiesa, abile a procurare e ...

La Juve spreca e manca la vetta della Serie A

Mezzo passo falso della Juventus nella lotta scudetto con l’Inter. Impegnati a Marassi contro il Genoa, i bianconeri hanno aperto la 16a giornata di Serie con un pareggio per 1-1 mancando di fatto il ...