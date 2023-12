Genoa-Juve 0-0 LIVE | partiti a Marassi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) A, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Calcio d’inizio – È cominciata la partita 2? Partita alta in pressione la– Che vuole subito imporre il proprio ritmo al match Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup,Vasquez; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino. A disp. Leali, ...

Rabiot in tribuna per Genoa - Juve: il motivo spiegato da Allegri

Adrien Rabiot non ci sarà per la sfida trae Juventus . Il francese ha provato a stringere i denti, ma per il dolore non riesce a scendere in campo. Il motivo non è il pestone rimediato nella sfida contro il Napoli, ma un altro e l'ha ...

Genoa Juve, il risultato in diretta live della partita di Serie A Sky Sport

Genoa-Juventus, la formazione: Allegri rinuncia a un pilastro! Tuttosport

Genoa-Juventus, minuto di silenzio per Juliano. La reazione del pubblico

Genoa e Juventus in campo per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Pubblico delle grandi occasione allo stadio Marassi di Genova per l'anticipo del venerdì. Bianconeri a caccia di punti ...

GENOA, Badelj: "Ci serve continuità: stasera punti"

Il Genoa attende la Juventus cercando punti utili per la salvezza. Una missione, visto il ruolino di marcia della Juventus, complicata per gli uomini di Gilardino che, però, in casa ...