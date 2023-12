(Di venerdì 15 dicembre 2023) La fondazione Heinrich Boll hail proprio appoggio all’intellettuale di origini ebraiche, la più limpida voce anti-putiniana al mondo, attaccandolo per un suo scritto apparso sul New Yorker, «All’ombra dell’Olocausto»

Gli Usa chiedono a Israele di interrompere l'offensiva di terra a Gaza

...richiesta di un cambiamento di tattica arriva quando le differenze tra Stati Uniti e Israele si sono ampliate mentre le condizioni adiventano catastrofiche . 'Voglio che si concentrino su...

«Gaza come un ghetto»: bufera in Germania su Masha Gessen. E gli viene «ritirato» il premio Hannah Arendt Corriere della Sera

Pressing Usa sulla durata dei raid. Israele insiste: “Ci vorranno mesi”

Se le cose andranno come vorrebbero gli Stati Uniti, la campagna israeliana dentro Gaza comincerà ad assomigliare a quello che succede nella Cisgiordania, dove già oggi i militari israeliani lanciano ...

Israele fallisce nell'eliminare Hamas che cresce nei sondaggi

Come ampiamente prevedibile, l’obiettivo di Netanyahu di “eliminare Hamas” si sta dimostrando irrealistico. Dopo un mese e mezzo di operazioni a terra, l’altro ieri l’IDF ha avuto dieci morti in un so ...