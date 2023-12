Gattuso shock, paura per la sorella Ida: auto incendiata e distrutta!

CORIGLIANO ROSSANO - Ancora paura per Ida, sorella dell'ex calciatore ed attuale allenatore del Marsiglia Rino, che è stata vittima di una nuova intimidazione . Dopo l'incendio della sua auto il 17 ottobre scorso , ignoti hanno dato ...

Gattuso shock, paura per la sorella Ida: auto incendiata e distrutta! Corriere dello Sport

Minaccia shock a Brumotti: la frase a Striscia è agghiacciante Corriere dello Sport

Nuova intimidazione alla sorella di Rino Gattuso

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 15 DIC - Nuova intimidazione ai danni di Ida Gattuso, sorella dell'ex calciatore ed attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia Rino. Dopo l'incendio dell'auto il 17 ottob ...

Sorteggio Europa League: data, ora e i possibili avversari del Milan

Con le partite andate in scena questa sera si è chiusa la fase a gironi della Champions League, l'ultima in attesa del nuovo format che subentrerà dalla prossima stagione. Come da… Leggi ...