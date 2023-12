Gatti Steel Spa | “Decarbonizzazione | l' introduzione del Cbam preoccupa le imprese tra burocrazia e scarsa informazione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) - Il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere è attivo da ottobre, dal 2026 scatterà l'obbligo di pagamento Piacenza,15/12/2023 L'Unione europea punta con decisione sullacon il(Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che - una volta a regime - prevederà il pagamento di una quota percentuale sulle importazioni di acciaio, alluminio, cemento, energia, ferro, fertilizzanti e idrogeno da paesi esterni all'Ue. L'obiettivo è fare in modo che gli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni di gas serra in ambito Ue non siano vanificati all'aumento delle emissioni fuori dai confini. Del resto l'Europa si è data scadenze ambiziose: ridurre le emissioni in atmosfera del 55% rispetto al 1990 entro il 2030 e raggiungere la piena ...