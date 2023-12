Gang giovanili e trapper | maxi-retata con 40 arresti in tutta Italia

(Di venerdì 15 dicembre 2023)della Polizia in 14 province controdedite a bullismo da strada, rapine e spaccio. L’ambiente spesso è quello dei. Cinquecento gli agenti impiegati. Il bilancio è di una quarantina di persone arrestate, un quarto minorenni, e 70 denunciati, un terzo under 18. Sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni nonché centinaia di dosi di droga e diverse somme di...

Sarebbero saliti sul bus con una pistola nella cinta: due minori denunciati dalla Polizia a Reggio Emilia

... dopo preliminari investigazioni su soggetti e luoghi ritenuti connessi alle devianze, ...allarme nell'ambito di una più ampia e complessa attività di contrasto al fenomeno delle "baby" ...

Operazione di polizia contro le gang giovanili, 40 arresti Agenzia ANSA

Gang giovanili e trapper, controlli della polizia a Catania: 12 denunciati, un minorenne arrestato CataniaToday

Gang e trapper, maxi-retata in tutta Italia: 40 arresti. La polizia trova di tutto

Gang, baby gang e trapper: nella vasta operazione della Polizia di Stato messa in atto questa mattina in diverse province del territorio nazionale ...

Blitz contro baby gang, 40 arresti in tutta Italia

Lotta ai gruppi criminali giovanili. In tutt'Italia è in corso da stamattina presto una vasta operazione di polizia, che ha messo in campo oltre 500 operatori coordinati dal Servizio… Leggi ...