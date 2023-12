Galtier | iniziato il processo per razzismo | la rivelazione sulle accuse di Todibo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ildopo ledinei confronti di: la nuovadel tecnico suLe Parisien riporta le dichiarazioni didopo l’inizio delper ledinei confronti del tecnico francese. Ecco cosa ha detto sul caso. LA RISPOSTA – «Ci siamo incontrati nel mio ufficio e gli ho parlato della gestione del digiuno il giorno della partita. È musulmano rigoroso, questo lo sapevo. Mi ha risposto con educazione, affermando di aver assunto uno chef personale che aveva messo in atto tutte le precauzioni per rimanere il più efficiente possibile. King Kong? Per me King Kong è sinonimo di forza e potenza».