Galtier a processo per le accuse di razzismo | “Ho detto ‘King kong’ | per me è sinonimo di forza e potenza”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Presso il Tribunale di Nizza ha preso il via ilnei confronti di Christophe. L’ex tecnico del PSG e del Nizza si è difeso dalle– tra le altre – di Jean-Clair Todibo nei suoi confronti e ha negato di aver utilizzato delle pratiche discriminatorie nei confronti di giocatori musulmani. “La questione del digiuno durante il Ramadan è un problema. Avevamo già dei dubbi ad inizio stagione e dopo aver visto il calendario sono iniziati a sorgere dei dubbi, anche perché l’ambizione del club era quella di arrivare in Champions League. Alcune gare importanti coincidevano con il periodo del digiuno, per questo ho chiesto quale fosse la strategia per quel periodo”, ha spiegato il tecnico. Sulledi Jean-Clean Todibo,dice: “Ci siamo incontrati nel mio ufficio e gli ho parlato ...