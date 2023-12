Fuori il nuovo singolo “Basta così” di Davide Cascini

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Da oggi è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “” (Joseba Publishing), ildisotto la direzione artistica di Gianni Testa. “”, scritto da, Luca, Salvatore Tricanico, è un brano esprime una forte critica sociale e un senso di frustrazione nei confronti del mondo moderno. La musica può essere un potente mezzo di espressione e trasmettere un senso di ribellione e disincanto e può risuonare tra persone che condividono sentimenti simili di insoddisfazione e desiderio di cambiamento. Commenta l’artista a proposito delbrano: “Mi sento come se fossi intrappolato in un mondo ...

Weekend con il caldo, meteo da oggi: inverno in pausa

Arriva unanticiclone, temperature in aumento fino al 21 dicembre Il weekend all'insegna del caldo. Il ... in particolare, il caldostagione si farà sentire in montagna e al Centro - Sud: in ...

Musical Mare Fuori: tutto esaurito per il nuovo spettacolo teatrale di Alessandro Siani Movieplayer

Ihsahn, fuori il nuovo singolo 'Twice Born' · Metal Hammer Italia Metal Hammer Italia

Matteo Paolillo: «Mare Fuori mi ha fatto crescere. Sanremo Ci andrò solo quando sarò pronto per quel palco»

Per strada c'è ancora qualcuno che lo chiama Edoardo, il nome del personaggio che Matteo Paolillo interpreta nella popolarissima serie Rai Mare fuori, che racconta la voglia di ...

Pro loco di Sassocorvaro, nominato il nuovo presidente: è Giuseppe Ciandrini

La Pro loco ha un nuovo presidente. E’ Giuseppe Ciandrini. Il precedente, Roberto Brugnettini, ha preferito fare un passo di lato dopo le denunce per la vendita da parte della Pro loco dei libri nella ...