Frosinone Omicidio Serena Mollicone | le deposizioni della quarta udienza d’Appello

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 15 dicembre 2023) E’ continuata – come da previsione – la guerra delle perizie nel corsodel processo di secondo grado per la morte, avvenuta il 1 giugno 2001, di. Non ha tradito le attese il confronto in aula tra i medici legali indicati dalla Procura generale, la dottoressa Cristina Cattaneo, ed il L'articolo Temporeale Quotidiano.