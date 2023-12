Frasi su Marcenaro e Berardi | il provvedimento contro Mourinho

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) José, allenatore della Roma, ha patteggiato con la Procura Figc in riferimento allerivolte all’arbitroe al calciatore Domenicodel Sassuolo: la sanzione è una multa. Il tecnico giallorosso e la Roma dovranno pagare 20 mila euro di ammenda ciascuno, che saranno devoluti in beneficenza all’AIL. A carico dell’allenatore della Roma era stato aperto un procedimento di indagine in relazione alla frase durante la conferenza stampa di presentazione della partitai neroverdi. Lo Special One è stato sanzionato con l’ammenda da devolvere all’Associazione ItalianaLeucemie, Linfomi e Mieloma. L'articolo CalcioWeb.