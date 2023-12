FOTO | Rhea Ripley e Dirty Dom in Australia per promuovere Elimination Chamber

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La WWE ha in programma per il prossimo 24 febbraio 2024 il PLEine precisamente presso l’Optus Stadium di Perth.e Dominik Mysterio si trovano proprio in questi giorni inperil grande evento. Dom Dom pare abbia avuto anche qualche “problemino” in aeroporto visti i suoi “precedenti con la giustizia”.e Dom a Perthe Dominik Mysterio si trovano in questi giorni a Perth perin programma il prossimo febbraio.Dom ha raccontato (in character) anche di aver avuto qualche problemino all’aeroporto visti i suoi problemi con la ...