Formula 1 | ritiro Max Verstappen | svelata la data | appassionati in lacrime

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La1 ha preso un periodo di pausa per un relax che dovrà far rilassare i piloti pronti per una nuova avventura. E? La Red Bull con Maxha il futuro assicurato per poter partire ancora come la prima favorita per il Mondiale del 2024. Il pilota olandese è reduce da un’ennesima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.