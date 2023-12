Formazioni ufficiali Nottingham-Tottenham | Premier League 2023 2024

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la diciassettesima giornata di. Momento di grande difficoltà per la squadra di casa, che staziona appena 5 punti sopra la zona retrocessione e, grazie al pareggio all’ultima contro i Wolves, ha interrotto una striscia di quattro ko di fila. In ripresa anche gli Spurs, che dopo un ottimo avvio di campionato erano crollati, tornando a brillare solo nell’ultima sfida casalinga, stravinta contro il Newcastle. Il fischio d’inizio al City Ground è fissato alle 21:00 di venerdì 15 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Spezia - Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Spezia - Bari: probabiliSPEZIA (4 - 3 - 3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Elia; ... Mucera VAR: Di Martino AVAR: Serra Spezia - Bari: i precedenti Le partitedisputate tra ...

FIORENTINA-FERENCVAROS, LE FORMAZIONI UFFICIALI: C'È NICO DAL 1' - Sportmediaset Sport Mediaset

Al Ahly – Al Ittihad: ecco le formazioni ufficiali

Al Ahly - Al Ittihad: ecco le formazioni della sfida del secondo turno del FIFA Mondiale per Club 2023 in programma alle 19.

Milan – Monza: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan - Monza di Domenica 17 dicembre 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata di Serie A ...