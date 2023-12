Fontecchio trascina i Jazz nella vittoria di Portland

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'azzurro protagonista della sfida disputata in Nbanotte ROMA - Un super Simonesi conferma protagonista del quintetto titolare di Utah ei suoiin trasferta aper 122-114. Ancora una prestazione superlativa per l'azzurro che segna 24 punti, suo sea

Portland, 15 dic. - (Adnkronos) - Simone Fontecchio trascina Utah (9-16) al successo in trasferta a Portland (6-17) per 122-114. Il nazionale azzurro, partito ancora in quintetto sfodera la miglior pr ...

Prestazione da record per Simone Fontecchio contro Portland. Il cestista di Utah ha collezionato 24 punti e 5 rimbalzi nella nottata Nba.