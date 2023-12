Fondi | tentavano di adescare clienti per prestazioni sessuali | allontanate dalla polizia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 dicembre 2023)diper. Emesso foglio di via obbligatorio nei confronti di due donne., aggredì ragazzo con un coltello per rubargli le collanine al collo: arrestato 26enne Lotta alla legalità aLadi Stato di, nei giorni scorsi, durante mirati servizi finalizzati al ripristino delle condizioni di legalità in alcuni luoghi sensibili della città, ha effettuato posti di controllo e verifiche su soggetti che destavano sospetti. In particolare sono stati intensificati i controlli presso la stazione ferroviaria e nelle zone circostanti, dove particolari esigenze di contrasto del degrado urbano chiedevano un maggiore impulso investigativo e di controllo del ...