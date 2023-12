Flavio Briatore scatenato contro i ristoratori | “Ai turisti danno la merda da mangiare”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023)letteralmentee senza peli sulla lingua. L’imprenditore e manager piemontese è stato ospite di Atreju, la manifestazione dei giovani di Fratelli d’Italia, in corso di svolgimento a Roma a Castel Sant’Angelo.ha parlato di turismo, accoglienza e Made in Italy. Ma sono soprattutto le sue dichiarazionia lasciare il segno.Leggi anche:e Barbara d’Urso, la verità: escono insieme, lei racconta tutto per la prima volta “L’Italia è il Paese in cui istanno meno perché li fregano sempre. – questo il passaggio più discusso dell’intervento diad Atreju– ...