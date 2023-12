Firenze | furto da 17mila euro in gioielleria di Ponte Vecchio Arrestati due uomini e una donna

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, nei confronti di tre cittadini sudamericani L'articolo proviene daPost.

Avevano derubato una donna dopo il prelievo al bancomat

...Repubblica diche ha coordinato le indagini avviate dagli uomini dell'Arma su denuncia della vittima. L'attività investigative dei Carabinieri ha permesso di individuare gli autori del...

Firenze, tenta di spaccare le vetrine di un bar di via Masaccio: arrestato un 42enne 055firenze

Furto da 17.000 euro in gioielleria Firenze, 3 arresti Agenzia ANSA

Ponte Vecchio, rapina in gioielleria: in manette la banda

Firenze, 15 dicembre 2023 - Si sono introdotti in una gioielleria di Ponte Vecchio e sono scappati con un bottino di quasi ventimila euro. Per questo, sono finiti in manette tre cittadini sudamericani ...

Furto in gioielleria su Ponte Vecchio, 3 arresti

Furto da 17.000 euro in gioielleria Firenze, 3 arresti - Tre persone sono state arrestate dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza ...