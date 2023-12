Fiorentina | KO Gonzalez | le condizioni

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Le prossime ore saranno cruciali per conoscere ledi Nico, infortunatosi ieri in occasione della partita di Conference League contro il Ferencvaros. L’argentino si è fermato nel corso della prima frazione di gioco, accusando un fastidio ai flessori della coscia destra.L’attaccante argentino si è fermato dopo uno scatto, toccandosi il flessore, sotto il gluteo, chiedendo immediatamente di essere sostituito. Accasciatosi a terra con le mani al volto, è stato costretto a lasciare il campo addirittura in barella. “Credo si sia stirato” ha affermato a fine partita mister Vincenzo Italiano. Atteso ora l’esito degli esami medici per valutare i tempi di recupero del calciatore argentino. Fantacalcio.it per Adnkronos il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.